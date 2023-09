Recientemente, y en el marco de la nueva Ley de Eficiencia Energética, se publicó el segundo listado de grandes industrias catalogadas como “consumidoras con capacidad de gestión de energía“. Estas se definen así debido a que superan un umbral de consumo energético que les obliga a reportar sus actividades, para actualizarlas y hacerlas más sustentables, según indique la legislación.

Para hablar sobre todos los detalles de esta ley y sobre cómo la industria minera debe adaptarse para ser más energéticamente eficiente, Minería 360 conversó con Mauricio Utreras, gerente de Desarrollo y Negocios de Roda Energía.

Utreras explico que “esta exigencia se basa en nuestra meta de carbono neutralidad al 2050 como país, en donde, básicamente, las emisiones que producimos están consumidas por el 78% de los energéticos que utilizamos. Esos energéticos que empleamos se usan para tres grandes fines: uno, generar energía eléctrica; dos, el transporte; y tres, la industria y la minería. En ese sentido, para lograr reducir y alcanzar esa carbono neutralidad, la eficiencia energética es una herramienta fundamental porque se estima que el 35% de las medidas para lograr esta carbono neutralidad vienen desde la eficiencia energética y por eso la importancia de ya contar con una ley de eficiencia”.

Asimismo, el experto definió que la “eficiencia energética es poder producir la misma cantidad de PIB del país sin consumir más energía. Ser eficientes desde el punto de vista del recurso. No es dejar de consumir, sino ser más eficientes en el consumo”.

¿Cómo mejorar la eficiencia energética de la minería chilena?

Respecto a la importancia de incluir al sector minero en este cambio sustentable, Utreras aseveró que “en específico la industria minera consume cerca del 15% de todos los energéticos del país. Desde ese punto de vista, el consumo se divide en dos partes: uno es toda la electricidad que consume, que ha ido avanzando fuertemente mediante las energías renovables a bajar la huella de emisiones, pero le queda todo otro 50% que son los consumos de combustibles. Ahí la eficiencia energética es una solución real”.

“Hemos ido avanzando. Es una ley que viene tramitándose dos años antes del 2021, desde el 2019 hasta el 2021. Se empezó a implementar el 2022. A la fecha tenían que reportar cerca de 1.266 empresas que tenían dos características. Uno, que tuvieran ventas superiores a un millón de UF y por lo menos doscientos colaboradores. La industria minera entra básicamente toda en este segmento. A la fecha han reportado dos tercios de estas empresas, faltando cerca de 400 que no han reportado sus consumos y uso energético al Ministerio de Energía. Tenemos a la actualidad 297 empresas; de estas son 30 mineras que tienen que implementar un sistema de gestión de energía en los próximos 12 meses“.

Dentro de ese mismo punto, el experto añadió que él, su equipo y la Agencia de Sostenibilidad Energética han estimado “que cuando se implementa un sistema de gestión en sector altamente de consumidores, se puede reducir entre un 3% a un 5% en el primer año. Nosotros hemos visto reducciones de hasta el 15% del consumo energético. Considera que para la minería, básicamente la energía es el 12% de sus costos, entonces un 1% o un 2% es bastante significativo en la competitividad de estas empresas”.

“La ley de eficiencia energética tiene dos grandes objetivos, lograr de aquí al 2030 reducir en un 10% la intensidad energética del país ¿Qué significa esto? Que sigamos aumentando nuestro PIB, pero con menor consumo de energía. Esto provocaría un ahorro económico de US$ 15.600 millones por no utilizar energía que no necesitábamos y generaría, desde el punto de vista del impacto de las emisiones, 28,6 millones de toneladas de CO2 que podríamos desechar“, concluyó.