La industria minera es una de las principales fuentes de ingresos para Chile, siendo responsable de cerca del 15% del PIB nacional. Por lo tanto, es crucial que se continúe impulsando su desarrollo a través de la formación y compromiso temprano con los jóvenes estudiantes. Al involucrarlos desde temprana edad en esta industria, se les está brindando la oportunidad de conocer y valorar su importancia económica, social y ambiental.

Es por ello que ya son varios los proyectos que se están desarrollando entre universidades y actores de la industria para impulsar la formación de estudiantes. Uno de los más importantes es Consorcio HEUMA, una alianza entre BHP y las Universidades Católica del Norte y de Antofagasta, la cual se dedica a desarrollar actividades y cursos junto a estudiantes para que en el futuro puedan trabajar en minería.

“La minería es una industria que presenta muchos desafíos en el que puedes ser un agente de cambio y que ofrece oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Además la participación de las mujeres es cada vez más valorada y necesaria en esta industria para un desarrollo sustentable”, dijo la estudiante de Ingeniería en Minería de la UCN, Camila Jorquera.

El rector de la Universidad Católica del Norte, Rodrigo Alda Varas, detalló que el hecho de trabajar con un equipo interdisciplinario, le muestra a los alumnos las capacidades que tienen y como esas en un corto período de tiempo pueden ser orientadas y multiplicadas para dar una mejor respuesta y solución a los problemas en la vida real.

En esa línea, desde 2007 la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) desarrolla su proyecto de la Escuela Mina Planta de Chancón en la Región de O’Higgins. Aquí los estudiantes pueden desarrollar conocimientos prácticos en un contacto permanente con la mina.

“No puedes traer una mina a Santiago, eso está claro no puedes hacer un rajo en Santiago y no puedes tener una subterránea en un plantel educativo. Esa ventaja te proyecta desde el punto de vista formativo, te da un valor tremendo el hecho de que tu tengas un distrito minero donde puedas acceder, a que los estudiantes tengan acceso, a conocer la minería subterránea”, dijo Miguel Herrera, director de la carrera Ingeniería Civil en Minería en la UAI.