La división en el oficialismo se está agrandando día a día y por diferentes temas. La presencia de José Antonio Kast en la papeleta de noviembre ha generado una tensión en los parlamentarios de Chile Podemos+ sobre si apoyar al candidato de su sector, o a la carta del Partido Republicano. A eso, se le suma la discusión por el cuarto retiro de fondos previsionales, que ha provocado discusiones entre los parlamentarios de gobierno.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, quien partió por quitarle importancia a la discusión mediática que tuvieron los candidatos Sebastián Sichel y Gabriel Boric.

“Esos debates muchas veces se dan y no tienen mucha importancia, pero permite que las personas estén hablando del tema. Respecto a la experiencia, es super importante la vital y la que se tiene en las arenas políticas. Y dentro de todas las facultades, cualidades y habilidades que pueda tener Boric, esa es una pata flaca”, aseguró.

También se refirió a la candidatura de José Antonio Kast por el Partido Republicano, y confesó que lo admiraba, aunque no estaba acorde al momento político de Chile.

“Yo lo respeto y más de alguna vez he votado por él. Ha sido alguien persistente y muy valiente. Pero creo que hoy Chile está más llamado a los centros. Y él está lejos del centro. Yo comparto muchas cosas que dice porque mantiene los principios de la derecha, pero las circunstancias después del estallido social han generado un Chile más moderado”, explicó.

“Kast es la derecha más extrema que tenemos. Mantiene banderas que yo creo que más de alguna puede estar obsoleta. Me llama la atención que sigue defendiendo cosas del pasado que son indefendibles. Siempre se le ha criticado el modelo económico, que yo creo que hay que conservar, pero también hay que cambiar muchas cosas”, agregó.

Cuarto retiro de los fondos previsionales

La diputada también se refirió a la votación del proyecto de ley que permitirá un cuarto retiro de los fondos previsionales, y el conflicto que se ha creado entre el candidato Sebastián Sichel y parlamentarios oficialistas.

“Uno entiende que tiene una real preocupación con los efectos que puede tener el retiro del 10 por ciento. Y cualquier presidenta o presidenta que nos toque a futuro se va a tener que hacer cargo de esta realidad, que va a dejar un Chile con una economía compleja si ocurre este retiro. El tema es la forma. Yo creo que lo más importante es que nos juntemos, ir al terreno de las ideas y conversar, más que las amenazas“, aclaró.

“Tenemos que hacer un llamado a nuestros compañeros diputados porque también renta victimizarse. Y cuando uno comienza a hurgar, aparte de las palabras del candidato Sichel, más amenazas no han existido”, agregó la diputada.

Por último, también apuntó al Senado, ya que aseguró que existen muchos que no quieren que este proyecto llegue a esa cámara.

“Hay un silencio por parte de los senadores, hay muchos que no quieren que pase de la cámara. Tenemos incluso a candidatas a la presidencia como Yasna Provoste que no se han pronunciado. Ojalá no se llegue a eso y que no pase la cámara, pero si pasa, no veo tan claro el Senado”, anticipó.