“No tienen calle”: Ossandón responde a parlamentarios que acusan motivaciones políticas tras AC contra Boric

Tras el anuncio de la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional de presentar una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric debido a la crisis de seguridad que enfrenta el país, la diputada Ximena Ossandón, encargada de comunicar la medida, ofreció los detallas en entrevista con CNN Chile.

Ossandón explicó las razones que motivaron esta acción, señalando la necesidad de responsabilizar al mandatario por la situación de inseguridad que afecta a los ciudadanos.

Las motivaciones tras la acusación contra Boric

La parlamentaria afirmó que la decisión se debe a las fallas en el orden público, indicando que este martes 1 de octubre presentarán una minuta con toda la argumentación.

“Sentimos que el presidente ha estado siempre detrás de la ministra Carolina Tohá. Personalmente, viví lo que ocurrió en Bajos de Mena este fin de semana en el consultorio Raúl Silva Enrique. Es algo inhumano e impensable. Al final, el encargado del orden público es el presidente, quien puede remover a la ministra y nombrar a su subsecretario de prevención del delito”, explicó.

La diputada destacó que, tras haber trabajado con el gobierno en busca de proyectos para combatir el crimen organizado sin resultados positivos, han decidido acusar constitucionalmente al presidente.

“Cuando uno va perdiendo un partido, debe hacer cambios. Las circunstancias actuales en Chile son inaceptables. Si no actuamos con firmeza, el país podría sucumbir ante la narcocultura y el crimen organizado. Los diputados que piensan lo contrario no han estado escuchando a la gente”, añadió.

“No tienen calle”

En relación con los comentarios sobre un posible interés político en estas acusaciones debido a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, Ossandón respondió: “Los que hacen esos comentarios no tienen calle. No comprenden la realidad que viven las familias chilenas hoy. Si no paramos esto ahora, no sé en qué vamos a terminar”.

Finalmente, subrayó que si es necesario presentar más acusaciones constitucionales, lo harán por responsabilidad.

“Los parlamentarios debemos representar y legislar, pero, sobre todo, debemos reflejar el sentir de la gente”, concluyó.