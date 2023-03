En conversación con Hoy Es Noticia, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a la citación del expresidente Sebastián Piñera y exautoridades a declarar por presuntos delitos de lesa humanidad durante el estallido social. La situación se da en el marco de la investigación que lidera la fiscal de alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. El trabajo busca determinar las responsabilidades tanto de las ex autoridades de Presidencia e Interior, como también de los mandos de Carabineros de Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020. En esa línea, Undurraga comentó que: “La defensa de cada uno de ellos no me cabe ninguna duda que va a ir en la línea de la certeza correcta, de que al menos no hubo un diseño de atropello a los DD.HH.“.