En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista internacional Raúl Sohr habló acerca de las elecciones en Guatemala y la carrera que disputan Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza: “Las encuestas apuntan a que Arévalo es el claro favorito. Claro, las encuestas se pueden equivocar, pero la diferencia que tiene con Torres es muy significativa“, dijo.

“Pero aún hay que ver, no sabremos la verdad hasta que se cuente el último voto. De igual forma, hay una gran incertidumbre por la tradición de intervencionismo político del país, por no decir directamente golpe de Estado, pues las políticas que propone Arévalo, como el alza de impuesto a los más ricos, no son del mayor agrado del empresariado“, agregó.