La escalada del conflicto bélico iniciado por Rusia en sus intenciones de asediar las ciudades clave de Ucrania y derrocar al actual gobierno, ha desatado una serie de graves consecuencias políticas, sociales y económicas en todo el mundo, principalmente en Europa.

Al respecto se refirió el profesor en macro-economía de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, que en entrevista con CNN Chile, analizó los alcances de la crisis ruso-ucraniana en el desarrollo de la situación financiera internacional, así como el impacto de las cada vez más fuertes sanciones de la comunidad europea y la OTAN contra el Kremlin.

“Las sanciones van a tener efecto sobre Rusia, no me cabe duda. Lo que pasa es que todavía estamos muy encima desde que se impusieron, pero va a haber un impacto enorme sobre Rusia. Yo calculo que de aquí a unos meses Rusia va a entrar en recesión. No va a poder resistir, porque está aislada y no tengo claro si la ayuda de China va a ser suficiente”, aseguró.

El especialista enfatizó en que -a su parecer- el aislamiento económico que está sufriendo la potencia euroasiática podría terminar con severos efectos sobre la población rusa, significando incluso una suerte de sacrificio político para Vladimir Putin.

Lee también: Jefe de estudios de la Academia de Guerra Naval: “Para Rusia el acceso al Mar Negro es fundamental”

“Yo creo que Ucrania va a caer, va a caer, es demasiada la diferencia, pero después va a venir el efecto sobre Putin. Yo no sé lo que va a hacer Putin, porque va a estar en un escenario donde la economía va a estar seriamente debilitada y la gente le va a pasar la cuenta”, sentenció.

Junto a esto, Alarcón planteó que esta crisis probablemente se extienda “sobre Europa y creo que también sobre Estados Unidos, por todo el tema energético y además porque al final, las transacciones van a disminuir globalmente, que es lo que caracteriza a un enfriamiento de la economía mundial (...) va a haber un enfriamiento de la economía mundial y eso nos va a afectar a nosotros también”.