El caso de Ámbar Cornejo ha reabierto el debate sobre las libertades condicionales. Esto, pues el principal sospechoso del crimen de la menor se encontraba con este beneficio carcelario pese a haber sido condenado por los homicidios de su esposa e hijo en 2005.

Fue así como en 2016, y junto a otro centenar de reos, Hugo Bustamante fue puesto en libertad condicional en medio de un agudo debate sobre los riesgos de entregarle el beneficio.

Ese año, Tulio Arce era el director de Gendarmería, órgano cuyo informe daba cuenta que no era recomendable dejar en libertad a alguien como Bustamante. Además, fue él mismo quien durante su intervención planteó esta postura.

“El interno tenía rasgos psicopáticos, y la dupla psicosocial de Gendarmería señalaba que no era conveniente que él saliera a la libertad en ese momento porque necesitaba darle un régimen de observancia para darle un beneficio”, aseguró Arce.

En ese sentido, los psicólogos determinaron que Hugo Bustamante no presentaba arrepentimiento ni cargo de conciencia por los crímenes cometidos.

El ex director agregó que la situación del doble homicida fue pasar de la reclusión a la libertad de un día para otro, cuando la recomendación de Gendarmería es hacerlo progresivamente: comenzar con el domingo libre, luego el fin de semana, reclusión nocturna, contar con contrato laboral y finalmente ser beneficiado con la libertad condicional.

En el caso de Hugo Bustamante, no alcanzó a cumplir la mitad de la condena a 27 años de prisión cuando fue liberado.

Entonces, ¿por qué no se tomó en cuenta el informe? Para el ex director el hecho que estos sólo sean consultivos y no vinculantes, o sea, que sean considerados para a decisión final, es el problema.

“Da lo mismo si el requisito es de 3/4 de la condena, o la mitad, simplemente lo importante es que sí se consideren, sean vinculantes y determinantes, los informes psicosociales que presenta Gendarmería de Chile cada vez que postula”, dijo.

Finalmente, agregó que estos rasgos psicopáticos que se revelaban en los informes pudieron haber servido de advertencia para los jueces.

“Si hicieran un análisis de personas que sí debieran estar presas, y algunas que sí lo están y a lo mejor podrían cumplir su condena en libertad, en este caso era una persona que no debía salir nunca más“, agregó Tulio Arce.

Asegurar que cumpla condena

Bustamante fue trasladado esta jornada hasta la Unidad Especial de Alta Seguridad en Santiago, donde se le mantiene en aislamiento. Esto obedece a una de las tantas funciones que cumple Gendarmería, señala Arce, que es la de resguardar al imputado y al condenado para que cumpla su pena.

“No sacamos nada con tirarlo a los leones y que muera sin haber sido juzgado o condenado“, afirmó.

En su caso, Hugo Bustamante fue puesto en aislamiento individual, con acceso al patio por una hora al día. Sus visitas tienen que realizarse a través de locutorio, restrigiéndose además su libertad a información.