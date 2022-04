Tensión generó el rechazo en general al informe emitido por la comisión de Medioambiente, donde convencionales integrantes de la instancia y de la Coordinadora Plurinacional acusaran de “traidores” a los representantes del Colectivo Socialista. En conversación con CNN Chile, el constituyente de ese conglomerado, Tomás Laibé, aseguró que “no había acuerdo” para la votación del informe. “Yo salí a denunciar que la actitud matonesca había sido durante todo el día de la votación y es algo que no es nuevo en la Convención. Hay colectivos que creen tener la verdad”, detalló. “El tema de fondo es que aquí no podemos ser dubitativos a la hora de analizar las normas, las normas tienen que ser perfectas, tiene que solucionar el problema y no dar espacio a ningún error. Si tenemos una observación respecto a un inciso, eso requiere replantear el informe. La diferencia que teníamos con el resto de los colectivo, era que algunos decían vamos a la votación en particular y terminamos rechazando el 80% del informe”.