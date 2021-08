Durante los últimos días se ha generado cierta controversia al interior de Chile Vamos, luego de que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, pidiera libertad de acción para los parlamentarios oficialistas que prefieran respaldar su candidatura presidencial, por sobre la de Sebastián Sichel.

En ese contexto, algunos congresistas de Renovación Nacional habrían solicitado instalar reuniones con su abanderado, con el fin de aclarar dudas y plantear puntos respecto al proyecto que levanta el ex presidente del Banco Estado, quien abiertamente se ha manifestado como un representante del centro político.

Desde los partidos del bloque oficialista, han reiterado que sus parlamentarios no cuentan con libertad de acción para los comicios de noviembre. Sin embargo, el propio candidato Sichel, ha especificado no tener “ningún complejo” con que algunas preferencias se dirijan hacia la carta del Partido Republicano.

Sobre esto se refirió el diputado de RN, Tomás Fuentes, en conversación con CNN Chile, asegurando que pese a no contar con libertad de acción, tampoco habrían consecuencias por apoyar a Kast en los comicios presidenciales: “yo en lo personal y Sebastián Sichel lo ha dicho, que lo apoyen con total libertad, si son proyectos distintos; uno va por la derecha y otro va por el centro más la centro derecha”.

Respecto al hecho de no haber integrado al fundador del Partido Republicano en las primarias del bloque, el parlamentario aseguró que la determinación de no participar, vino del propio Kast, quien al no ser parte de la coalición, optó por presentarse por separado en la papeleta.

En tanto, Fuentes también abordó una eventual lista en conjunto entre Chile Vamos y los republicanos, aseverando que, a diferencia de la elección de constituyentes, los proyectos de su coalición no son los mismos que los de la colectividad de José Antonio Kast.

“Cuando tienes una alternativa que se se ubica en el centro, que quiere tener un proyecto de mayorías y otra alternativa que legítimamente quiere ubicarse a la derecha, entonces no es conveniente forzarlos, porque en definitiva ambos van a perder, ya que están juntándose no por convicciones, sino por conveniencia”, aseguró el parlamentario de RN.

En esa línea, Fuentes también planteó la necesidad de que los partidos se transparenten y tomen determinaciones de cara a las elecciones parlamentarias: “o estamos en el proyecto de uno, o estamos en el proyecto de otro, porque sí son distintos. Por eso yo soy un convencido de que nosotros llevemos nuestra parrilla parlamentaria, y José Antonio Kast lleve la suya”.