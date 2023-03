Dicen los historiadores que después de la gripe Española, la anterior pandemia, las personas quedaban tan exhaustas y tratadas después de lo vivido, que dieron vuelta la hoja y no quisieron recordarla más.

Los locos años 20 fueron una fiesta, que parece que también tuvo mucho olvido.

Quizás por eso no sabíamos mucho de este antecedente del COVID-19, que aún nos azota, aunque parece que, tal como en los años 20, estemos todos en plan de dar vuelta la hoja.

Ya no hay mascarillas ni en el metro, los besos han vuelto en gloria y majestad, el Lisoform se guardó en la despensa y así estamos: ya ni siquiera sabemos cuando nos toca vacunarnos. Y no nos estamos vacunando, ni los adultos, ni los niños.

Esto es grave. Una cosa es que todos queramos dejar atrás nuestras vidas pandémicas; pero hubo 64 mil muertos en Chile, millones en el mundo, y eso nos debe comprometer a la responsabilidad y no al olvido.

Está bien querer seguir adelante, pero está mal no entender los riesgos de la amnesia y la negación. Esto no ha pasado aún.

Y el Gobierno tiene que hacer su trabajo, y no puede dejar que olvidemos que tenemos que reparar los daños causados y seguir evitando los contagios.

Como hizo notar la exsubsecretaria Paula Daza: “La dosis bivalente, que es la dosis para mayores de 50 años y enfermos crónicos, no supera el 25%, la cuarta dosis, que es el calendario de los niños de tres a cinco años, no se ha vacunado más allá del 2,9%. Eso es inexistente y en los niños de 6 a 11 años, no supera el 12%”.

Las cifras son impactantes, sobre todo de los niños. ¿Dónde quedó la comunicación de riesgo? ¿Cómo puede ser posible que ahora ni siquiera el chileno/a medio sepa cuando le toca vacunarse? O ¿dónde?

La subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud debe cumplir su deber y comunicar el riesgo, informar e insistir dónde y cómo vacunarse, esto es de la máxima urgencia.

Y cada cual, vacunarse y sobre todo, vacunar a los niños para que no vuelvan a perder clases.