Tohá sobre Matthei y dictadura: “En vez de seguir la tradición de Piñera, dice ‘me devuelvo a la UDI de Guzmán’”

La abanderada del PPD se refirió, en Tolerancia Cero, a la polémica protagonizada por la candidata presidencial de Chile Vamos, quien planteó que "probablemente era bien inevitable que hubiese muertos al principio, en 1973 y 1974".

Carolina Tohá, abanderada presidencial del Partido por la Democracia (PPD), deslizó una reflexión en Tolerancia Cero de CNN Chile, tras las declaraciones de su contendora Evelyn Matthei, quien afirmó que “probablemente era bien inevitable que hubiese muertos al principio, en 1973 y 1974”, esto tras el golpe de Estado, y que derrocar al gobierno de Salvador Allende “era necesario” y que “no había otra alternativa. Si no, nos íbamos derechito a Cuba”.

Sobre las declaraciones, la exministra del Interior enfatizó la importancia de tomarse en serio la democracia, así como la responsabilidad de quienes están en política. En relación con la controversia generada por la exalcaldesa de Providencia, dejó en claro que “yo tengo una diferencia política, moral y humana con la manera en que actuó Matthei en esta materia. No sé cuál es su diseño, no sé a qué apostaba y sinceramente no me interesa, porque no me parece que haya ninguna razón en la Tierra por la cual sea aceptable decir una cosa así”.

En esa línea, complementó que, al llevar esto al plano ideológico, tanto a nivel nacional como internacional, las derechas están atravesando procesos de cambio. Por lo tanto, afirmó que es importante que la ciudadanía observe estos movimientos en las campañas que se avecinan en la carrera presidencial.

En cuanto a lo ocurrido con la militante del gremialismo, desde su análisis planteó: “Matthei presentó un programa muy parecido a los programas del presidente Piñera anteriormente, recetas muy similares, y los actores que estaban sentados en ese tráiler eran prácticamente los mismos del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, cuando fueron los 50 años y los partidos de derecha no quisieron firmar un documento diciendo ‘nunca más golpe de Estado ni violación a los derechos humanos’, Piñera sí estuvo dispuesto a firmarlo. Entonces, me atrevo a decir que lo que está proponiendo Matthei no es más de lo mismo, es menos de lo mismo que fue Piñera. Es un piñerismo sin Piñera, es un piñerismo que se va más a la derecha; ese plus que ponía Piñera, de haber tenido una conducta diferenciada de la derecha en materia de democracia y derechos humanos, se pierde y se retrocede”.

“Y su postura en el plebiscito… bueno, sabemos que ahí había muchos elementos, y que por alguna razón votó que no, y que habló de los cómplices pasivos, y que firmó esta carta. Bueno, Matthei, ante esta disyuntiva, en lugar de decir ‘mire, yo sigo esta tradición de Piñera’, dice ‘no, yo me devuelvo a la UDI de Jaime Guzmán’. Esa es la verdad, así lo veo yo. Si hay razones electorales, si las hay, no importa. Creo que no es relevante. Yo creo que estas cosas tienen un significado en sí mismas, se hagan por la razón que se hagan”, agregó.

La precandidata presidencial es hija de José Tohá, ministro del Interior y de Defensa durante el gobierno de Salvador Allende, quien murió el 15 de marzo de 1974, luego de haber sido detenido y torturado por el régimen militar.

