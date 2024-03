En el marco de la conmemoración del 8M, desde Francia, Tiane Endler conversó con CNN Deportes respecto a su presente deportivo y el rol de las mujeres en el fútbol.

Al ser consultada sobre la profesionalización del fútbol femenino, aseguró que en Chile se está demasiado atrasado.

“Se ve el trabajo que se está haciendo para profesionalizar el fútbol, pero lamentablemente no todos los clubes han podido cumplir las normas mínimas (…) es algo en lo que se debe trabajar”, explicó.

El regreso a la selección chilena

La arquera nacional se retiró de la selección en Santiago 2023, donde fue criticada por su decisión. “Para mí, la selección siempre ha sido lo más importante en los últimos 15 años de mi vida, y me he dedicado de forma completa a la selección. Obviamente, no quería que terminara así“, comentó.

Asimismo, explicó que no estaba pasando por un buen momento. “Llega un momento donde la selección no me estaba haciendo bien física ni mentalmente”.

“Espero volver quizás más adelante cuando física y mentalmente me sienta mejor. Era importante dar un paso al lado”, concluyó.