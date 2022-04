Esta jornada se desarrolló una actividad en la que se puso sobre la palestra el tema relacionado al déficit habitacional en nuestro país. La instancia estuvo encabezada por el ministro de Vivienda, Carlos Montes y el capellán de TECHO Chile, Héctor Guarda, junto con dirigentas vecinales de diferentes comunas.

En ese sentido, la autoridad señaló que el tema habitacional “es un tema nacional, es un tema de todos, no es un tema de un ministerio, no es un tema de cierto rol, es de todos. Chile está con una emergencia habitacional, así lo planteó el Presidente Boric en su programa y así lo tenemos en una ley que se llama Ley de Integración Social y tenemos nosotros como ministerio la obligación de que antes de que termine el primer semestre de este año tener este plan de emergencia ya formulado con metas por regiones, por metas por comunas, metas de cantidad de viviendas que esperamos construir en los cuatro años”.

Sobre el mismo tema, desde TECHO Chile sostuvieron que en el país se vive una emergencia habitacional “muy grande”. “Tenemos un problema de déficit de más de 600 mil familias que requieren de una vivienda definitiva. Pero hay un problema mayor, y ese problema consiste en esa transitoriedad, en ese tiempo que las familias tienen que esperar para poder encontrar y llegar a su vivienda definitiva”, expresó Héctor Guarda.

Asimismo, indicó que no ha habido voluntad política del Estado “para abordar el tema de la transitoriedad de los más pobres”. “El Estado no ha estado presente en los campamentos (…) La gente que llega expulsada a un campamento no llega porque quiere vivir en un campamento, llega porque no le queda otra alternativa”, dijo.

“Desde TECHO Chile, una gran pregunta que tenemos es de qué manera vamos a abordar la política de esa transitoriedad porque hoy día son cerca de 82 mil familias en campamentos, pero nadie nos garantiza que mañana no vayan a ser más familias”, agregó.