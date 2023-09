Todos los grupos humanos del planeta padecen de condiciones preexistentes diferentes. Esto puede deberse a las condiciones ambientales en la que las personas se desarrollan, tales como la geografía, el clima e incluso la alimentación. Sin embargo, hay otros fenómenos del cuerpo que pueden explicarse solamente a través de la genética.

Es por lo mismo que Divergentes conversó con Susana Eyheramendy, académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien se especializa en las estadísticas de la genética y cómo el ADN juega un rol fundamental en la evolución de las enfermedades y la mejora de sus respectivos tratamientos paliativos.

Explicando su labor, Eyheramendy afirma que su campo de estudio analiza la genética desde el punto de las variabilidades, encontrando las diferencias en el ADN de distintas poblaciones. “Lo bonito del genoma es que los genomas no se arman, los genomas uno los hereda de los papás y lo que va pasando es que se van mezclando. Uno mezcla el genoma de la mamá y el papá se mezclan y aparece un hijo, se mezcla de otra manera y aparece otro hijo. Cada hijo tiene exactamente la mitad de su genética viene de la mamá y la mitad viene del papá”, agrega la experta.

Asimismo, la doctora en Estadística afirma que los genes son responsables de nuestra apariencia física y nuestros comportamientos. “El genoma es como un gran código a decodificar que nos va a permitir saber infinita cantidad de cosas sobre nosotros, sobre nuestro fenotipo físico, sobre si nos gusta o no el café”, añade Ehyheramendy.

Por otra parte, la académica de la UAI explica que “el fenotipo puede ser una característica física como color de pelo o color de ojo, color de piel, estatura, peso o puede ser también una enfermedad, tener o no tener diabetes, tener o no tener hipertensión, tener o no tener cáncer, etcétera. Entonces, tratar de decodificar este gran código me parece infinitamente interesante y también ver cuáles son las enfermedades que uno está más predispuesto a desarrollar, tratar de prevenirlas”.

Mutaciones genéticas a lo largo de las generaciones

Sobre sus investigaciones, y lo que revelan las estadísticas de los genes, Eyheramendy asegura que las mutaciones genéticas son bastante comunes en las poblaciones humanas. Sin embargo, algunas mueren con el individuo que las desarrolló, mientras que otras se transmiten de generación en generación, aumentando a lo largo del tiempo siempre que sea una ventaja que permita a dicho grupo adaptarse mejor forma a su ambiente.

“Esas son las variantes genéticas que luego uno encuentra que tienen distinta frecuencia en distintas poblaciones, porque ofrecen u ofrecieron en algún momento en la historia –pueden ser 5 mil o 100 mil años atrás– alguna ventaja en el medio ambiente en cómo te mueves, por lo tanto, esas son las variantes que nos distinguen entre población y población”, asegura la doctora en Estadística.

Eyheramendy afirma que en lugares como Estados Unidos o Europa el estudio de la genética de las poblaciones está bastante desarrollado. En esa línea, añade que se debe invertir más en entender el ADN en países que no son del primer mundo, como Chile, asegurando que “la única forma de entender a nuestra población y protegerla de ciertas enfermedades, es tratar de entender también la genética nuestra”.

“Yo creo que hacia allá vamos espero y va el mundo hacia una medicina personalizada, que es como el fin último, tratar de identificar por qué esta persona desarrolló el cáncer y cuál es el tratamiento específico que necesita la persona para mejorarse”, concluye Eyheramendy.