El Ministerio de Salud informó que un 89% de las camas UTI están siendo ocupadas por personas con algún problema respiratorio, esto en el marco del aumento de virus respiratorios en lactantes y niños. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, se refirió al tema en conversación con CNN Prime, asegurando que “por el momento no es necesario entrar en facultades adicionales”. Asimismo, habló sobre la muerte de la lactante de dos meses en San Antonio, luego de sufrir un cuadro grave de neumonía y no poder ser atendida por falta de camas UCI pediátricas. “El pronóstico de Mía no era directamente relacionado con la disponibilidad de camas”, señaló el subsecretario Araos y añadió que “la complicación de una paciente tan pequeña, con una progresión tan rápida, necesitaba un cuidado intensivo“. Finalmente, se refirió al escenario actual que provoca esta crisis en la salud, indicando que “no da el tiempo para oportunismo político respecto a la emergencia, tenemos que ponernos todos a disposición”