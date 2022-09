La tarde de este viernes, la ex ministra Soledad Alvear conversó con CNN Chile sobre la inscripción de Amarillos por Chile como partido político y explicó que uno de los motivos para constituirse como tal tiene relación con “poder estar en las negociaciones” que se van a activar de cara a un nuevo proceso constituyente. Asimismo, aseguró que en la colectividad se sienten “continuadores” de la ex Concertación y “defensores de los 30 años”. En ese contexto, advirtió que en Amarillos aún no se discute si se integraran a la escena política como un partido oficialista o de oposición.