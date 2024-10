“Sería muy grave”: Presidente ANF y posible participación de funcionarios PDI activos o retirados en persecución a fiscales

En entrevista con CNN Chile Radio, Francisco Bravo sostuvo que “sería particularmente muy grave si llega a comprobarse, ya que nosotros trabajamos todos los días con la PDI y Carabineros”.

Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, se refirió a los seguimientos que estarían sufriendo los fiscales del caso Audio, afirmando que sería “muy grave” si se confirma que funcionarios de la PDI en retiro o activos participaron en ello.

De acuerdo a lo revelado por The Clinic, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, presentó una denuncia por hechos ocurridos contra el equipo a cargo de la indagatoria. En ella, se apunta a una eventual responsabilidad de personal en retiro, o en servicio activo, de la PDI.

En la acusación de la fiscal Parra se detallan situaciones como intentos de acceder de forma irregular a su correo institucional. A ello se suma que desconocidos abrieron el auto del fiscal Miguel Ángel Orellana, aunque no sustrajeron nada desde el interior.

¿Qué dijo Francisco Bravo?

En entrevista con CNN Chile Radio, Bravo partió hablando de presiones “en el sentido de requerimiento de los mismos abogados defensores para hacer tal o cual cosa, peticiones, pero lo importante es que los fiscales estemos en una posición firme para decirles derechamente no, esto no se puede, no vamos a aceptar tal requerimiento”.

“Muchas veces nosotros también sabemos que se usan los medios de comunicación, que hay estrategias comunicacionales detrás, especialmente cuando se trata de enfrentar personas o imputados que tienen cierto poder, que detrás de ellos no solamente hay un estudio jurídico, hay todo un equipo de asesoría y diseño comunicacional”, agregó.

Sobre la eventual participación de funcionarios o exfuncionarios de la PDI en hechos de esta índole, afirmó que “es una situación muy grave si se llega a comprobar que aquí hay personal de investigaciones (involucrados). Sería particularmente muy grave si llega a comprobarse, porque nosotros trabajamos todos los días con la PDI y Carabineros”.

En este contexto mencionó que se podría discutir la posibilidad que la PDI “derechamente dependa del Ministerio Público”. “Es lo lógico, porque la PDI investiga delitos y quienes dirigen la investigación son los fiscales. Entonces pareciera como obvio que debería depender derechamente del Ministerio Público como en otros países”.

Filtraciones en el caso Monsalve

Sobre las filtraciones en el caso Monsalve, Bravo mencionó que “aparentemente personas desde el interior de la Fiscalía accedieron de manera indebida a los antecedentes, lo que está prohibido”. “Hay una investigación que determinará quiénes fueron, cuál es la razón por la que ingresaron y tendrán que asumir su responsabilidad”.

Consultado sobre por qué se filtra tanta información desde la Fiscalía, dijo no tener “una respuesta”. “Tampoco puedo dar por hecho de que la filtración viene desde el interior de la Fiscalía. Esto es una vieja historia, digamos, respecto al tema de las filtraciones. Cuando los antecedentes investigativos están en manos ya de más de una persona, o de más de una institución o de un interviniente, es muy difícil manejar la información y luego saber qué personas son las que filtran los medios de comunicación”.