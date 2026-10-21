Exjuez Sergio Moro afirma que Jair Bolsonaro debería ser indultado: “¿Hubo un intento real de golpe militar?”

El exjuez y senador brasileño Sergio Moro aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro debería ser indultado, tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de planear un golpe militar.

Moro afirmó en CNN Prime que el expresidente “debería recibir un indulto”, al argumentar que existen “dudas” sobre si se le otorgó o no un “juicio justo”.

#CNNPrime | Sergio Moro, senador de Brasil, por próximas elecciones: “Jair Bolsonaro debería recibir un indulto. Hay muchas dudas sobre si tuvo un juicio justo” @tv_monica

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Explicó que su postura nace de que “ahora vemos sospechas que involucran a algunos de los magistrados de nuestra Corte Suprema en esquemas de sobornos, con el caso del Banco Master (…) Y algunos de estos magistrados están muy estrechamente vinculados con Lula”.

De esta forma, cuestionó si Jair Bolsonaro tuvo un juicio justo y si realmente intentó llevar a cabo un golpe militar en 2022, tras perder las elecciones frente al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“El punto es que quizá hubo algunas ideas sobre un golpe en 2022, pero ¿un intento real? Hay muchas dudas sobre eso. Y yo fui juez penal, y sabemos que no podemos condenar a nadie a menos que haya pruebas más allá de toda duda razonable”, señaló.

#CNNPrime | Sergio Moro, senador de Brasil, por próximas elecciones, por eventual indulto de Jair Bolsonaro: “¿Realmente hubo un intento de golpe en 2022?” @tv_monica

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Sobre Lula: “No hay pruebas de que fuera inocente”

El exjuez también se refirió al momento en que condenó a prisión a Lula da Silva en 2017 por corrupción en el caso Lava Jato, sentencia que finalmente fue anulada por el Tribunal Supremo de Brasil (STF), que determinó que el magistrado no actuó de manera imparcial.

“Fui uno de los jueces responsables del caso. Dicté una condena penal contra él en primera instancia, pero mi decisión fue confirmada en cuanto al fondo por el Tribunal de Apelación e incluso por tribunales de Brasilia. Después, años más tarde, la Corte Suprema decidió el caso sobre la base de tecnicismos y lo cambió todo, anulando el caso, la sentencia, todo”, criticó.

En opinión del exjuez, actualmente “no existen pruebas de que (Lula) fuera inocente. Las pruebas que hay en el caso indican que era culpable y fue absuelto”.

Así, aseguró que “el caso fue modificado sobre la base de tecnicismos y entonces tienes en Brasil a un presidente que todos creen que era culpable de corrupción gobernando el país”.

“Todos estos criminales que no creen en el Estado de Derecho, no creen en la justicia, se sienten cómodos para volver a robar y esa es la razón por la que tenemos tantos escándalos de corrupción durante el gobierno del partido de los trabajadores”, añadió.

Respecto a las críticas en su contra por falta de imparcialidad y por vulnerar el debido proceso en el caso, sostuvo que todo fue una “construcción política”.

“En mi opinión, con todo el respeto, fue solo una decisión política, porque hay razones de peso, pruebas sólidas contra Lula, y yo no creía que hubiéramos hecho nada mal en cuanto a las reglas del procedimiento aquí en Brasil. Lula tuvo ese juicio justo, y esa es la opinión general en Brasil”, cerró.

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