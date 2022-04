Esta semana, la concejala de Estación Central, Michelle Tabilo, denunció que una menor de 8 años debió ser trasladada a un centro de salud tras ingerir un chip de mascota que encontró en un pedazo de carne asada que compró en un puesto callejero de la comuna. El caso reactivó las alarmas de las autoridades respecto al peligro de consumir alimentos en lugares no autorizados. Sobre esto se refirió la ex seremi de Salud de la región Metropolitana, Rosa Oyarce, quien en conversación con CNN Chile, aseguró que “esto no es nuevo, han habido denuncias anteriores. Se ha descubierto en otros periodos, la presencia de otros animales en refrigeradores, como gatos (…) también en las fondas se ha descubierto en otras ocasiones en las ramadas del 18 de septiembre, venta de anticuchos que venían precisamente de animales como perros y se encontraron las evidencias de donde habían sido faenados de forma clandestina”.