Tras la solicitud de la Multigremial del Sur, quienes pidieron extender el estado de excepción a las regiones de Los Ríos y Los Lagos por el aumento de los ataques incendiarios, la ministra del Interior, Izkia Siches, descartó esa posibilidad.

En ese sentido, la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, se refirió al tema de la violencia en la macrozona sur y la negación a extender el estado de excepción en otras regiones.

“Si hablamos de que el Gobierno quiere tener una política antiterrorista, lo primero que debe hacer es adelantarse a los hechos, ellos están esperando que en la Región de los Ríos tengamos que presenciar mayor cantidad de hechos violentos”, señaló en entrevista con Noticias Express de CNN Chile.

“Yo veo de parte del Gobierno que quieren normalizar este tipo de situaciones y yo no me voy a arriesgar a eso, hemos tenido tres hechos terroristas en un mes, donde sacan encañonados a trabajadores de sus funciones laborales ¿Esto no es suficiente como para tener resguardo?”, agregó la senadora.

Además, expresó que la cantidad de hechos terroristas en un mes “no es normal” y que “el Gobierno dice que no es suficiente, teniendo este accionar en nuestro territorio, y que esto no necesita un resguardo policial o militar. Hoy en día, Carabineros no está preparado para combatir a grupos violentistas de esta magnitud”.

Tras ser consultada sobre si hay información de grupos armados en la Región de Los Ríos y de Los Lagos señaló: “Desconozco en realidad quienes son estos grupos, lo que tengo claro es que no es nuestra gente de nuestra zona, aquí hay intervención desde afuera”.

Finalmente, hizo un llamado para que el Estado tome “acciones concretas, no actuar a la reacción de cómo van avanzando estas acciones terroristas a lo largo de nuestro país, sino que colocar un freno a esto avance, deberían aplicar una política antiterrorista”.