La senadora Claudia Pascual (PC) conversó con CNN Chile la noche de este jueves y criticó al general Yáñez por acogerse a su derecho a guardar silencio ante la fiscal Chong en una causa relativa al estallido social. “Pareciera que no hay una actitud de colaboración, puede que no tenga que ver con el conjunto de la institución, pero llama la atención que tengamos siempre esa respuesta”, afirmó la parlamentaria, aludiendo a las dos veces en que el uniformado postergó su declaración. En ese sentido, fue consultada sobre si mantenía su postura respecto a que desde Carabineros no quieren establecer protocolos basados en derechos humanos: “Creo que hay actuaciones en las que no se denota siempre ese compromiso”, afirmó.