Matías Walker, senador del partido en formación Demócratas, conversó con CNN Chile esté sábado luego de que los partidos no lograran alcanzar consenso respecto a la habilitación de un nuevo proceso constitucional. “Después de tres meses espero que los partidos políticos seamos capaces de llegar a un acuerdo y despejar este tema, que por lo demás no es el más importante para la ciudadanía (…) Pero si no hay acuerdo, obviamente, que la ciudadanía defina el mecanismo en un plebiscito“. “Lo hemos dicho desde el primer minuto, cuando no hay coincidencias en democracia, las diferencias tienen que ser resueltas por la ciudadanía. El principio democrático es fundamental”, reiteró el parlamentario.