En el marco del debate por el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, el senador Juan Castro (RN) aseguró que “el gobierno tiene que entender que llevar el proyecto al Tribunal Constitucional (TC) no le hace ningún favor a las personas”.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario aseguró que “acá buscamos cómo ayudar a la gente y este tercer retiro es importante para las personas porque muchas no reciben apoyo del Estado”.

“Ir al TC es hacer un daño a muchas personas que lo están pasando mal”, acusó el diputado de RN.

El senador Castro planteó que “he esperado mucho tiempo que el gobierno se siente con los parlamentarios a conversar sobre qué es lo mejor para ayudar a la gente y el gobierno no se sienta con nosotros a conversar, por eso muchos senadores y diputados estamos por apoyar a la gente”.

“Nosotros nos debemos a las personas y tenemos trabajar en su beneficio”, instó el diputado. Por lo mismo, reflexionó sobre la actitud del Ejecutivo: “el gobierno tiene que entender que estos temas son importantes para el país”, remarcó.

Al respecto, el parlamentario llamó al gobierno a conversar con los diputados y senadores para trabajar en el futuro de las pensiones de las personas que se han acogido a los primeros dos retiros.

Del mismo modo, el senador puntualizó que “no me ha llamado ningún ministro, pero independiente que lo hagan, yo voy a aprobar. Estoy dispuesto a sentarme a conversar para mejorar las pensiones a futuro, he presentado varias ideas, no me han escuchado”.

Finalmente, recalcó que “el mayor acuerdo que debemos tener con el gobierno es que no vayan al TC y acepten este tercer retiro”.