A tan solo horas del cierre del plazo para inscribir candidaturas para eventuales primarias de alcaldes y gobernadores regionales en el Servel, el senador Francisco Huenchumilla (DC) se refirió en CNN Chile a las negociaciones entre el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) para cerrar un pacto electoral que, según detalla la DC, tendría un asunto de fondo: la sobrevivencia del partido.

Para la DC, estas elecciones son clave porque la municipal, según Huenchumilla, “es la preparación de la gran batalla que tenemos que dar en las elecciones parlamentarias”.

Aunque las parlamentarias serán en noviembre de 2025, el senador sostuvo que el proceso actual “es la puerta de entrada para una definición clave” en ese ámbito.

Asimismo, destacó que este proceso es crucial, ya que “se juega la posibilidad de seguir existiendo como partido, proyecto, en estas elecciones municipales, en vistas de las parlamentarias del próximo año”.

La hegemonía “no es el camino”

Por otro lado, el senador también se refirió a la actitud de otros partidos políticos respecto al trato que se le está dando a la DC en medio de las negociaciones: “La DC no está para que un partido (o varios), por muy importante que sea, te digan ‘mire, aquí está la plantilla de candidatos, o lo aceptas o lo dejas’. No aceptamos un trato de eso”.

En ese sentido, opinó que “a veces algunos partidos quieren ser más hegemónicos que otros”, pero “ese no es el camino”.

La señal política

Hace unos días, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, abogó por la necesidad de “tener candidaturas únicas en cada una de las comunas del país”, argumentando que las elecciones pueden ser vistas como una “medición” de las acciones del Ejecutivo.

Asimismo, tras ser consultado sobre qué pasaría si la conversación durara más allá del plazo del Servel, Huenchumilla dijo que si no hubiese acuerdo, “lógicamente que la señal política no será buena porque le estamos diciendo al país que no hemos sido capaces de entendernos en ciertas cosas puntuales”.