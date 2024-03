En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, el senador Sergio Gahona (UDI) se refirió a las indagatorias por el caso Hermosilla, donde se han revelado filtraciones de audios, conversaciones de WhatsApp que sugieren intervenciones del abogado Luis Hermosilla en la designación de ministros en la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, entre otros casos.

Tras ser consultado de si hay una red de corrupción “de cuello y corbata”, el parlamentario expresó que “mientras la justicia no me lo demuestre, yo no veo una red de corrupción, veo que podría haber una red de influencias“.

Confiado en esperar el procedimiento de la justicia, la autoridad expresó que de igual forma se trata de un “problema gravísimo” que no involucra solo cuello y corbata, sino que también “en las camisas sin corbata como en el Caso Convenios”, por lo tanto, enfatizó en que la corrupción “está en todas partes y eso evidentemente hay que atacarlo”.

“Lo que ocurre con Hermosilla no puede ocurrir en Chile”

De igual forma, Gahona sostuvo que los nuevos antecedentes del caso Hermosilla son “gravísimos” e insistió en que Fiscalía tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, esperando que “se tomen todas las medidas que correspondan”.

En ese sentido, expresó de forma tajante que “no pueden ocurrir en Chile” este tipo de situaciones.

Núñez contra Gahona

El senador Daniel Núñez (PC), quien también estuvo debatiendo en el panel, respondió a Gahona: “Acá está la esencia de la diferencia que muestra quien quiere realmente combatir esta corrupción y quien no”.

Asimismo, el legislador enfatizó en que existe una diferencia importante de lenguaje respecto a la palabra “red” e indicó que el abogado Hermosilla estuvo contratado por el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, situación que desató en interrupciones de parte de sus pares, Paulina Núñez (RN) y Sergio Gahona.

“Este abogado, contratado por el gobierno de Sebastián Piñera, en ese momento le entregaba información de casos que afectaban al mismo expresidente y de casos que afectaban a sus allegados, como el exalcalde Torrealba de Vitacura y el exintendente Guevara en la Región Metropolitana, a nada menos que el ministro del Interior Chadwick“, acusó el parlamentario comunista.