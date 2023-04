El senador Fidel Espinoza (PS) conversó con CNN Chile y aseguró que “lamentablemente” la próxima elección será ganada por la oposición y responsabilizó a “quienes se farrearon la oportunidad” de este posible escenario. “Tuvimos un 80% en el plebiscito de entrada y creyeron que con eso teníamos el mundo ganado. Nuestro país demostró que no hay nada ganado si no se hace con responsabilidad”, señaló y agregó que en el proceso constitucional anterior se “colocaron en la propuesta de Constitución cosas que los chilenos no querían”. “Hubo mucha gente de centro que no quiso votar a favor del Apruebo porque hubo una borrachera constitucional”, concluyó.