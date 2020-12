Para este miércoles está fijado que continúe la discusión en particular del proyecto que permite el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales en la comisión del Trabajo de la Cámara.

En conversación con CNN Chile, el diputado Camilo Morán (RN) se refirió a las diferencias al interior del oficialismo y afirmó que “yo creo que ya hay humo blanco, la piedra de tope era primero el diálogo y se logró dialogar”.

“Yo era de los que el día lunes decía que el impuesto parta desde el segundo tramo, es decir, desde los $2,5 millones y tuvimos que ceder y comenzamos con un acuerdo que se generó ayer en la bancada de RN a hablar desde $1,5 millones hacia arriba“, detalló.

“Yo creo que en eso el gobierno ya cedió, hemos estado en negociaciones, en conversaciones y nos ha ido bastante bien. Yo lo he dicho varias veces, para que este proyecto salga adelante lo antes posible, necesitamos que todos tengan la capacidad de ceder y en eso estamos”, añadió.

El parlamentario expresó que “si tenemos la capacidad de que la gente no pague impuestos, sería ideal, eso es lo que hemos estado haciendo, para eso ha habido muy buena voluntad de parte del gobierno también”.

“El lunes el gobierno dijo ‘no, no hay capacidad de ceder en esto’. El día martes con el ministro Monckeberg hablamos muy temprano y terminamos hablando en la noche y hay posibilidades de ceder y eso es muy bueno“, añadió.

“Hoy día se incorpora a este diálogo me imagino la oposición, que efectivamente ha estado desde el principio, pero era importante, como dijo el ministro Monckeberg, conversar con los míos primero, y eso fue lo que hicimos ayer, se logró una especie de acuerdo, se logró avanzar en diálogo, eso es clave porque acá lo importante es que el proyecto salga el jueves”, contó.

Finalmente, el legislador detalló que “a mí me interesaba que el primer tramo no pagara impuestos y creo que lo estamos logrando. Eso significa que el 91% de las personas que eventualmente puedan sacar su 10%, no van a pagar impuestos”.

De este modo, tras lo anterior “estaría pagando solo la gente que tiene una renta sobre el $1,5 millón”.