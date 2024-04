Este martes, la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS), abordó en CNN Chile la reciente aprobación del levantamiento del secreto bancario en dicha instancia y emplazó a la oposición a aprobarlo en la Sala.

La parlamentaria explicó que el oficialismo no cuenta con los votos en la Sala. “Hasta ahora la derecha ha sido incapaz de aprobar esta forma de hacer más rápida la persecución de quienes están detrás de los delitos de cuello y corbata”, afirmó.

En ese sentido, Yeomans llamó a la oposición a aprobar el levantamiento del secreto bancario y recordó el mega fraude que involucró a más de 50 empresarios: “Lamentablemente el SII se demoró seis años en su persecución”. Para agilizar ese tiempo, “necesitamos medidas como el levantamiento del secreto bancario”.

“Es una propuesta que no es el ideal”

A pesar de que la parlamentaria insistió en la aprobación del secreto bancario, indicó que esta “es una propuesta que no es el ideal”, pero que fue presentada como una iniciativa del Gobierno para lograr consenso.

Ante la consulta de por qué considera que la propuesta no es lo ideal, Yeomans respondió que se debe a las modificaciones que se le realizó a la original. Para construir un acuerdo, “se llegó a la conclusión de que era mejor hacer un procedimiento más mixto, es decir, dejar que la autorización judicial se pidiera en el caso de los procedimientos generales siempre, y por lo tanto, en ese caso no se hace grandes alteraciones y más bien en los procedimientos excepcionales, por ejemplo, en los delitos tributarios, rentas pasivas, grupos empresariales que están vinculados entre sí cuando se hacen transferencia, para así poder hacer un levantamiento por parte del SII y que la autorización judicial solamente sea revisar cuestiones de forma y no de fondo. Se dejó ambos”.

Asimismo, la parlamentaria insistió en hacer un llamado a la “recapacitación” de los parlamentarios: “Necesitamos construir acuerdos, agilizar también el trámite legislativo”.

La discusión continuará este martes debido a que aún quedan normas pendientes que discutir. Además, el compromiso es despechar el proyecto para que sea votado este miércoles en la Sala.