Este 8 de marzo comienza de manera oficial el período de campaña de los consejeros constitucionales para este nuevo proceso constitucional. Es por esto que el secretario general del PPD, José Toro, se refirió al tema en conversación con CNN Chile, asegurando que “las posturas maximalistas” no se pueden volver a repetir en este nuevo proceso. “El proceso anterior fracasó por posturas maximalistas, no hubo capacidad de generar acuerdo, no hubo posibilidad de dialogar por la imposición de una mayoría”, sostuvo Toro.