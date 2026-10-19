¿Se jugará Colo Colo vs. Puerto Montt?: Director regional de Senapred dice que debería reprogramarse por las lluvias

Este martes Colo Colo y Puerto Montt se medirán en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile.

Cabe recordar que el conjunto albo está 2-0 en el marcador global y ambos equipos volverán a la cancha este 20 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Sin embargo, para esta jornada está prevista la llegada de un nuevo sistema frontal a la Región Metropolitana.

En esa línea, las autoridades decretaron medidas para resguardar a la población ante posibles riesgos. Entre ellas están la alerta roja en la región, la declaración de perímetros de seguridad y la cancelación de clases en colegios de 10 comunas.

En ese contexto, el director regional metropolitano de Senapred, Miguel Muñoz, señaló que no es lo ideal que se dispute el encuentro.

Consultado sobre si es recomendable realizar eventos masivos, respondió que, si bien la decisión no está en su poder, no es conveniente: “A ver, si alguien me pregunta, evidentemente debe haber ahí, a lo mejor, una reprogramación”.

“No es ámbito de mi competencia, pero evidentemente sí tenemos un pronóstico adverso, que a esa hora va a estar precipitando intensamente y, además, va a haber hinchas de los dos clubes en el lugar”, afirmó.

“Por lo tanto, se van a exponer, yo diría que malamente, a una situación que está advertida”, recalcó Muñoz.

Y añadió que lo óptimo es que se disminuya “la mayor cantidad posible” cualquier acción que se deba realizar este martes y que “esas acciones se pueden trasladar hacia otro día. Si tengo la posibilidad de quedarme en la casa, quedarme en la casa”.

“Disminuir la movilidad para estar lo menos expuesto a una potencial situación como la que vivimos de anegamiento de calles, que fue bastante intenso”, concluyó.