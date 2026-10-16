Schalper por 18-O: “Si Piñera hubiese hecho lo que muchos pedían, que era ‘sacar a los militares a la calle’, la derecha no vuelve a gobernar en Chile en 20 años”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, defendió la gestión del expresidente Sebastián Piñera durante el estallido social, a raíz de las críticas del parlamentario del Partido Republicano, Cristián Araya.

Ad portas de que se cumplan siete años del estallido social, Schalper se refirió a la fecha en CNN Prime y criticó que “es muy fácil calificar un período de la historia sin tener en consideración sus circunstancias”.

En esa línea, manifestó que “lo que hizo el presidente Piñera es de una valentía y coraje enorme“, argumentando que durante el 18 de octubre de 2019 predominaba una percepción pública de que la violencia era un medio de acción legítimo. “Los chilenos pensaban que para aspirar a algo la violencia era un vehículo”, remarcó.

Así, sostuvo que “si el presidente Piñera hubiese hecho lo que muchos le pedían, que era ‘sacar a los militares a la calle’, yo creo que la derecha chilena no vuelve a gobernar en Chile en 20 años“.

#CNNPrime | Diego Schalper, diputado y jefe de bancada de RN: “El presidente Piñera fue de una valentía y de un coraje. No tengo duda que si el presidente Piñera hubiese hecho lo que muchas quería, sacar a los militares a la calle, yo creo que la derecha no vuelve a gobernar en 20 años” @ColombaEichholz

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Además, el parlamentario señaló que “cuando uno es presidente de una comisión, especialmente como la comisión de seguridad, uno siempre debe evaluar si sus dichos contribuyen al éxito o al fracaso del gobierno”.

“O como dijo Arturo Esquella (presidente del Partido Republicano) en una reunión, el que siente que está contribuyendo a que al gobierno le vaya mal, que dé un paso al costado. Porque la verdad de las cosas es que aquí ni uno de nosotros tiene derecho a darse gustitos que puedan poner en peligro la acción del gobierno”, añadió.

Asimismo, reveló que presentó sus quejas por el hecho ante el jefe de bancada del partido, el diputado Benjamín Moreno.

Schalper responde al PS y apunta a la izquierda por el estallido

Schalper respondió a las acusaciones de injuria del diputado César Valenzuela, del Partido Socialista (PS), ante el punto de la declaración conjunta del oficialismo por el 18 de octubre, en donde se señalaría que existieron movimientos sociales que “avalaron la violencia”.

Al ser consultado sobre “a quién en específico se le puede responsabilizar de haber avalado los hechos de violencia”, Schalper puso sobre la mesa varios nombres de la oposición.

En primer lugar, mencionó a la entonces diputada y presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez. “Me acuerdo de que una diputada que era presidenta de un partido en la época decía que ‘¿cómo quieren que no quememos todo?’ Ahí tiene una”.

“Después había un muchacho que decía ser dirigente secundario de la llamada ACES, que se paseaba por los matinales diciendo que a él le parecería fantástico boicotear la PSU”, añadió.

También mencionó a la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa.

No obstante, precisó que tanto algunos miembros de la mesa de la unidad social como otras autoridades de partidos de la izquierda tuvieron una “actitud condescendiente (…) y de complicidad pasiva con el desarrollo de la violencia” durante ese período.

“Hubo gente que desde la llamada mesa de la unidad social, desde los partidos de la izquierda, algunos con presencia parlamentaria, avaló la violencia (…) Hubo dirigentes políticos y parlamentarios que hicieron gala de que ‘si se baila, pasa’, que tenían una actitud complaciente con la primera línea“, acusó.

Si bien aclaró que no los responsabiliza de haber “provocado destrucción de mobiliario público”, sostuvo que no tiene ninguna, que esos partidos tuvieron “una actitud condescendiente y pongámosle de complicidad pasiva con el desarrollo de la violencia en Chile”.

#CNNPrime | Diego Schalper, diputado y Jefe de bancada de RN, por carta por el 18-0: “Hubo gente que, desde la llamada Mesa de la Unidad Social, desde los partidos de izquierda, algunos con presencia parlamentaria, que avalaron la violencia.” @ColombaEichholz

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