Schalper y “ambigüedad” de Matthei: “Hay un poco de machismo tras las críticas de que es dura porque tiene opiniones claras”

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario de RN también se refirió al rol del ministro Pardow en el debate por las cuentas de la luz. "Si el gobierno quiere persistir en ministros que no dan el ancho, es un problema de ellos", sostuvo.

El diputado Diego Schalper (RN) abordó las críticas sobre la presunta “ambigüedad” de la alcaldesa Evelyn Matthei y sostuvo que “hay un poco de machismo” tras esos comentarios.

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario fue consultado sobre el ruido al interior de la oposición por el actuar de la carta presidencial de la UDI, el cual en ocasiones podría ser tachado de “impredecible” y “ambiguo”.

“Para mí es al revés, a mí me gustan los liderazgos con presencia, aquí a algunos le gustan los liderazgos ausentes, pero a mí no, a mí me gustan los liderazgos presentes, participando en la disputa política, dando opiniones”, dijo Schalper.

“Así me imagino el liderazgo”, agregó el diputado, quien afirmó que “hay un poquito de machismo atrás del comentario de que porque la alcaldesa tiene opiniones vehementes y claras, es dura. No, ella es clara y precisa”.

“No veo ninguna ambigüedad. Tiene esa virtud de que será muy firme en el combate al delito y al crimen organizado. (…) Tiene una capacidad que otros candidatos no tienen, que es llegar al umbral del 62%. No se saca nada siendo una oposición vehemente y gritona, pero que no alcanza las mayorías; la alcaldesa es clara, pero alcanza mayorías, esa es la diferencia”, agregó.

Polémica por rol de Pardow en debate por cuentas de luz

El militante de RN también se refirió al cuestionado rol del ministro de Energía, Diego Pardow, a propósito de la polémica por el alza en las cuentas de la luz. “Yo creo que el presidente tendrá que juzgar si el ministro Pardow es competente o no (…). Si el gobierno quiere persistir en ministros que no dan el ancho, ese es un problema de ellos“, sostuvo.

“No me voy a pronunciar respecto a si el señor Pardow da o no da el ancho, eso será un problema del presidente Boric. Él es la persona que han puesto como interlocutora, nosotros como RN establecimos que este tema es tan grave y urgente que preferimos estar del lado de la contribución”, dijo el diputado, quien recalcó que “desde el minuto cero” que no apoya una interpelación al secretario de Estado.