Una ola de violencia e inseguridad denunció esta semana la Municipalidad de San Joaquín, con hechos como balaceras o lanzamiento indiscriminado de fuegos artificiales. Sobre esto habló con CNN Chile, el alcalde de la comuna, Cristobal Labra, quien denunció una falta de respuestas por parte de las autoridades centrales: “fracasó la política del Estado y pedimos que el Estado asuma el fracaso como tal, desde todos los gobiernos hasta hoy día y hagamos las cosas de otra forma porque ya definitivamente no funcionaron. No tiene sentido seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, si los resultados son que siguen las balaceras, siguen los fuegos artificiales”. El edil también planteó que dentro de las ideas de mejora que han planteado desde la corporación, se encuentra el desarrollo programas educativos para las las comunidades y barrios de mayor conflicto, que se sostengan en el tiempo: “esto tiene que ver con una perspectiva a largo plazo, por lo menos 10 o 15 años, cosa que los niños y jóvenes tengan alguna alternativa, hoy día no hay alternativa y se sigue reproduciendo este círculo vicioso del narcotráfico”.