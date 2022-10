El atleta chileno de 27 años, Sammis Reyes, conversó con CNN Deportes sobre su paso por el equipo Washington Commanders de la NFL y explicó que la salida del equipo “no fue un proceso estresante ni ansioso, sino que fue de calma”. Asimismo, ahondó en su arribo a Chicago Bears, equipo con el que comenzará a entrenar este jueves. “En lo que me puedo enfocar ahora y lo que me han pedido es aprenderme el libro de jugadas”. “Estoy cosechando los últimos 12 años que llevo acá plantando mis semillas para poder vivir la vida que quiero. Estoy feliz de las oportunidades y de poder tener esta carrera de atleta que es algo que me fascina”