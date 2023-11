El exjugador de fútbol americano, Sammis Reyes, reveló que tiene una oferta sobre la mesa para ser luchador de la famosa empresa internacional WWE y que viajará en las próximas semanas a conversarla.

Reyes, quien se ha dedicado toda su vida a realizar deportes, conversó con exclusiva con CNN Chile y aseguró que este 12 y 13 de diciembre tendrá una reunión en el Performance Center en Orlando, la escuela de formación oficial de lucha libre profesional de la WWE.

El deportista nacional además comentó que este es un nuevo paso en su carrera y que no pierde ninguna oportunidad con intentarlo: “Va a ser una experiencia muy buena. No sé qué se requiere ser un luchador de la WWE, yo siempre he hecho deportes competitivos y la WWE es básicamente un espectáculo, un show”.

El exjugador de fútbol americano comentó que participar en la WWE sería un ajuste en su vida: “Va a ser un poco diferente, pero creo que sería poco inteligente de mi parte no darme la oportunidad de ni siquiera saber qué es“.

“Viajo allá dos días. Lo peor que puede pasar es que pierdo dos días de mi vida; lo mejor que me pasaría es que firmo un contrato con la WWE, el que ya me lo ofrecieron“, agregó.

Reyes también comentó que tiene ofertas para trabajar en el cine.