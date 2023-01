La Asociación de Clínicas solicitó que el presidente Gabriel Boric disponga de medidas urgentes ante el escenario que enfrenta el sector debido a las deudas que mantienen las Isapres. Según reportes, las deudas de aseguradoras aumentaron en un 80% en 2022. Karla Rubilar, ex ministra, médico y jefa de la Unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma, se refirió a la situación en entrevista con Noticias Express, de CNN Chile.

“Estamos en una crisis que quisiera entenderse como de un sistema en particular, y en realidad, es la crisis del sistema en su conjunto. Porque, es imposible pensar que, si falla esta parte, que tiene a 3,4 millones de afiliados, no va a impactar fuertemente en lo que es el sistema público, porque muchos de aquellos que no van a poder seguir estando en el sistema privado van a tener que migrar a Fonasa. También es relevante decir que la crisis del asegurador privado impacta fuertemente sobre los prestadores privados; donde no se atienden sólo las personas de las Isapres, sino también Fonasa“, afirmó.

La académica también hizo una comparación internacional ante la propuesta de un sistema de salud único. “Hay diferentes sistemas de salud en el mundo, no hay ninguno mejor que otro. El inglés, que siempre fue muy destacado como la cuna de la salud pública, tiene graves problemas de financiamiento y se regula por cola, por espera; más de seis millones de personas esperan una atención”.