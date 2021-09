En medio del rechazo del Servel a más de 200 candidaturas parlamentarias, uno de los principales afectados fue el Frente Social Cristiano, que integran el Partido Republicano de Chile y el Partido Conservador Cristiano. En conversación con CNN Chile, el ex candidato a gobernador y actual postulante al Senado, José Manuel Rojo Edwards, analizó cuáles serán los siguientes pasos que tomará el partido de José Antonio Kast.

Aunque asumió que aún no han tomado contacto con algún representante del Consejo Directivo del organismo, indicó que “estamos muy preocupados por la decisión que el Servel ha tomado, porque fue un error en la plataforma que no permitió a nuestro partido aliado, que solo está constituido en algunas regiones, hacer las candidaturas de nuestro Partido Republicano“.

Edwards sostuvo que “el Servel estaba al tanto de esto, por eso es que estamos muy consternados con esta resolución que ha tenido y que afecta a los candidatos republicanos y que, en todo este tiempo, si es que tenemos que llegar al Tricel, no van a poder hacer campaña, ni conseguir los apoyos que necesitan o tener las reuniones que requieran para tener el apoyo de la ciudadanía” y sentenció que “esto implica una cancha muy inclinada“.

Con respecto al problema que tuvieron sus postulaciones, el candidato manifestó que “para poder enviar una candidatura, esta tiene que ser firmada por todos los presidentes de los partidos y está bien que así sea”, pero que “hoy, teniendo nosotros un acuerdo con un partido regional, el Partido Conservador Cristiano tenía que firmar por aquellas regiones en que ellos no tenían representantes (…) los candidatos republicanos, que se habían inscrito horas antes, no podían hacer las declaraciones“.

En su relato, indicó que “después de horas de tratar, con la plataforma bloqueada, el partido se contactó con el Servel, que admitió su error y tan así fue, que a las 23:35 logró solucionar el problema” y añadió que “de ahí en adelante, el otro partido, que no tenía nada que ver con nuestras candidaturas, pero sí son parte del pacto, empezó a confirmarlas en la plataforma; de repente se acabó el plazo y quedaron 90 candidatos fuera“.

De esta manera, Edwards transparentó que “siendo un error manifiesto del Servel en el cual los funcionarios hicieron lo que tenían que hacer, nuestro problema hoy es con el Consejo del Servel, porque habiendo tenido dos semanas para arreglar administrativamente este problema que es solo responsabilidad de ellos, no lo hicieron”.

El candidato también quiso responder a voces desde el Servel “diciendo que no se deben hacer las cosas a última hora: inscribimos nuestro pacto hace dos semanas, teníamos todo listo, no teníamos ni siquiera que negociar, quizás Apruebo Dignidad tuvo esos problemas, puede ser o no, yo les creo lo que dicen, pero lo que no puede decirse es que los republicanos no hicimos la pega“.

Edwards fue enfático en decir que en el Servel “tienen que hacerse cargo de esto, porque el daño que nos están haciendo es tremendo” y manifestó que el error es “un atentado a la democracia, porque estaría dejando fuera a 186 candidaturas que probablemente están fuera hoy por un problema técnico”.

En cuanto a las medidas que tomarán yendo al Tricel, el representante de Republicanos señaló que “tenemos confianza de que se van a reponer las candidaturas de los 90 candidatos a diputados, pero también hemos ido más allá, dejando la puerta abierta a tomar eventualmente más acciones, porque el consejo del Servel, está cuoteado políticamente”.