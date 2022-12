En conversación con CNN Chile, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, opinó sobre el acuerdo constitucional llevado a cabo por los partidos políticos. En esa línea, señaló: “Me parece que lo que se está haciendo es una Convención 2.0 hecha a imagen y semejanza, con algunos cambios, evidentemente, maquillada, de la Convención que fracasó. Lamentablemente, al parecer se confirma que los seres humanos somos el único animal que comete el mismo error dos veces seguidas. No veo que Republicanos apoyemos esto“. Asimismo, agregó: “Los políticos que hicieron todo esto, a espaldas de la ciudadanía, no permitieron que exista un plebiscito de entrada porque saben que los chilenos votarían en contra de este acuerdo”.