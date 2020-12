El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 fue anunciado y detallado por el Presidente Piñera, y que consta de la adquisición de 20 millones de dosis desarrolladas por Pfizer para la inoculación de gran parte de la población en el primer semestre del 2021.

Al respecto, el infectólogo, especialista en vacunas y Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Vergara, en conversación con CNN Chile destacó las medidas adoptadas por el gobierno, detallando que “la gente que va a optar por la vacuna ahora es poca y va a ser la que sea más necesaria vacunar”.

Pero ante las dudas de la población por los efectos adversos de la vacuna, el especialista destacó que efectivamente se hizo un trabajo sorprendentemente rápido pero se debió a la inversión detrás de su desarrollo y a que “habría avances previos en relación a otros virus SARS”.

Agregó también que “una vez que la gente se haya vacunado y los demás puedan ver que no han tenido problema (…) va a estar mucho más claro”, y que “incluso si esta vacuna tuviera un efecto grave de muy baja frecuencia, que no podría decir si no va a existir, es claramente mejor estar vacunados” contra el virus.

Lee también: “La vacuna no hará desparecer al coronavirus”: Pdte. Piñera llama a mantener medidas y adelanta 20 millones de dosis

Efecto rebaño

Este efecto sería el aplicado para la protección del total de la población mediante la vacunación de un porcentaje de ella. Según estudios, se estima que un 80% de la población debería estar inoculada para que la transmisión del virus llegue a niveles efectivamente bajos.

Es decir, “si uno quiere volver a una cierta normalidad va a tener que hacer una vacunación efectiva de ese porcentaje”, agregó Vergara. Pero este proceso depende también de “la velocidad con que las distintas vacunas se vayan aprobando”.

Según el infectólogo, a “mediados de segundo semestre podemos pensar que va a haber un porcentaje de vacunados suficientes para ir cambiando las medidas”, ya que “no creo que tengamos vacunas disponibles para tener a la población vacunada antes del segundo semestre” del próximo año.

Lee también: Miguel O’Ryan por vacuna de Pfizer: “El beneficio supera por lejos el riesgo”

Protección de la vacuna

El especialista en vacunas destacó que el país actualmente tiene un contrato con diferentes laboratorios además de Pfizer. Y ante las diferencias entre unas dosis y otras, enfatizó en que “lo mas probable es que las vacunas que se aprueben y lleguen a chile van a ser de una eficacia parecida”.

Respecto de cuál es la protección que ofrece la vacuna Pfizer con que se comenzará a inocular a chilenas y chilenos a partir de este mes, Vergara destacó que según los ensayos, “el grupo vacunado comparado con el grupo que recibió el placebo, demostró que evitaba infectarse“.

“El 95% de los infectados eran los no vacunados, y solo un 5% fue del grupo vacunado”, destacó el infectólogo. Pero eso no es todo, ya que además “se demostró que una infección grave la desarrollaban los no vacunados”. Por otro lado aseguró que en la investigación se determinó que “el porcentaje de la población que se vacuna y se va a infectar es muy bajo. Y de esos, los que van a hacer una evolución grave, es más bajo todavía. La vacuna demostró mucha eficacia en evitar una infección“, sentenció.