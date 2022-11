El abogado y ex fiscal compartió su visión sobre que la ciudadanía debería ser más parte del proceso de elección de candidatos, mediante que se democratice más la información, ya que así "se potencia el control ciudadano respecto de un cargo tan importante como lo es la Fiscalía Nacional". Además, se refirió a la extradición de un peligroso narcotraficante a Países Bajos, defendiendo su participación en cuanto no tenía relación con la veracidad o no de los delitos que se imputaban al sujeto en cuestión.