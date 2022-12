El senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversó con CNN Chile este miércoles, luego de la derrota de nominación de José Morales como Fiscal Nacional con 31 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. Entre esos votos en contra destaca la del parlamentario Galilea, quien respondió tras ser consultado por la responsabilidad del fracaso “este tipo de asuntos no me gusta presentarlos como éxito o fracaso, lo que podría esbozar como idea es que al gobierno le faltó hacer un trabajo previo mucho más intenso de lo que hizo”. En ese sentido, destacó que al Gobierno le faltó “sociabilizar con su propio partido y también con la oposición buscar algún nombramiento que no sé estuviera resolviendo por poco”, y sobre tras la derrota reflexionó “el Fiscal Morales perdió por dos votos, pero tampoco creo que hubiese una buena señal ganar por uno u dos votos“.