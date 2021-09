El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto aumentó en un 0,4%, superando así las expectativas previas del mercado. Con esto, además se establece que la inflación acumula un alza del 3,2% en lo que va del presente año.

Al respecto se refirió el economista y ex presidente del Banco Central, Roberto Zahler, quien abordó el contexto financiero que enfrenta nuestro país y las alertas que diversas autoridades han dado en torno a presiones inflacionarias y el “sobrecalentamiento” de la economía.

“Yo diría que hay que preocuparse, pero también hay que ponerle un poco de paños fríos. Entre abril del 2014 y julio del 2016, o sea por más de 25 meses, tuvimos inflaciones sobre el 4% (…) yo creo que uno puede tener algunos meses de inflación alta y eso no es ninguna señal muy terrible”, aseguró Zahler.

Sin embargo, el economista también advirtió que dichas presiones inflacionarias podrían estar respondiendo a ayudas estatales como el IFE Universal o Laboral, que se traducen en un importante gasto público que estaría incentivando la inflación.

El ex vicepresidente del BC también entregó su visión sobre debate por un cuarto retiro de fondos provisionales, asegurando que pese influir, no es el principal factor de inflación. Sin embargo, el especialista se mostró contrario a una eventual aprobación de la iniciativa.

“Yo creo que realmente ha sido un error plantearlo como una gran causa de la inflación. Yo creo que el cuarto retiro no se justifica prácticamente por ningún lado (…) lo único que está haciendo es complicar más el tema de un sistema de seguridad social que en Chile va a haber que rearmarlo”, afirmó la ex autoridad,

En ese sentido, el economista planteó que el contexto internacional es uno de los puntos que más afectan al alza de la inflación, que acompañado al fuerte gasto estatal de los últimos meses, merman las posibilidades de estabilizar la economía nacional.

“Hay un tema de inflación internacional por todo el tema de la pandemia (…) por eso yo decía que no es correcto, no es conveniente cargarle mucho la mata al tema del cuarto retiro en términos inflacionarios (…) esta inflación tiene hoy día causas que tienen que ver con lo internacional y una causa muy importante como gasto público, que este año va a crecer un 30%. Esas sí que son cifras brutalmente altas”, planteó el ex presidente del Banco Central.

Zahler se mostró enfático en criticar el hecho de que se mantengan ayudas estatales como el Ingreso Familiar de Emergencia, asegurando que actualmente nuestro país no cuenta con los recursos necesarios para seguir otorgando dichos beneficios.

“Es imposible para cualquier país tener que continuar con este tipo de ayudas a las personas. Si hubo que hacerlo en algún momento, fue el año pasado que se hizo poco y se hizo en forma focalizada (…) se debió haber hecho mucho y se debió haber hecho de forma universal. Este año desgraciadamente se hizo mucho y se hizo universal cuando no correspondía”, aseguró el experto.

En esa línea, el economista insistió en que el cuarto retiro no es el factor predominante para hablar de presiones inflacionarias: “yo estoy de acuerdo en que todo eso suma para afectar la inflación, pero debiera ser igualmente o más duro el presidente del Banco Central, en mi opinión, con la política fiscal que claramente este año se ha descuadrado completamente, en un contexto en que no era necesario”.

Por otro lado, Zahler vaticinó un panorama “muy complejo” para al menos los primeros dos años del Gobierno que viene, a raíz de “una situación fiscal muy complicada” y una “inflación más alta de lo que sería deseable”, apelando también a la urgencia de una reforma tributaria y previsional, además de “las demandas sociales que están en carpeta”.