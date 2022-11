En conversación con Hoy Es Noticia, el ex director de la Onemi, Ricardo Toro se refirió al fin de la Oficina Nacional de Emergencias la que a partir del 1 de enero se convertirá en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). En esa línea, Toro valoró este cambio y señaló que “primero tipifica claramente lo que hacemos; prevención y actuar en respuesta ante un desastre. Y se le da más atribuciones en el ciclo de la gestión, (…) por lo tanto, hace un sistema mucho más robusto“. Asimismo, agregó que “me siento muy satisfecho porque realmente, la Onemi que yo recibí es una Onemi distinta. De hecho, no quieren que le cambien el nombre y ahí uno prueba lo que se hizo. Y eso no lo he hecho solo, sino que con todos los funcionarios de Onemi”.