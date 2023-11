El general Ricardo Martínez, excomandante en jefe del Ejército, recomendó no decretar estado de excepción en la Región Metropolitana debido a la crisis de seguridad.

Pese a la insistencia de algunos sectores, el Gobierno ha descartado, de momento, adoptar la medida. “No es necesario en la RM“, señalaron desde Interior hace algunos días.

¿Qué dijo Ricardo Martínez?

En conversación con Influyentes de CNN Chile, el general Martínez recomendó no decretar la medida. “Las Fuerzas Armadas, desde mi mirada, no tienen mucho que hacer en tareas de orden público o policiales. Las FF.AA. no tienen cultura policial, tienen una cultura militar y eso se logra en la formación, son años”.

“El Ejército puede hacer una labor de complemento, sin dejar Carabineros de hacer esa tarea que la ha hecho por décadas y bien, y de esa manera buscar de qué forma la institución puede ayudar al país, porque yo entiendo a las autoridades que tienen que hacer uso de todos los recursos para frenar algo que les aflige”, agregó.

En esta línea, señaló que él revisaría las tareas que actualmente tiene Carabineros para ver si acaso las siguen realizando ellos u otra organización o institución, de manera tal que los funcionarios de Carabineros estén “en la calle”, ya que da “tranquilidad a la ciudadanía cuando los ven haciendo patrullaje o controlando”.

Finalmente, sostuvo que la policía uniformada no da abasto, pero una solución a ello podría estar en la capacidad de inteligencia del Estado. “La inteligencia es un debe que no se ha abordado por lo ocurrido en los últimos 50 años, pero el Estado merece tener un nivel y sistema de inteligencia apropiado que hoy no tiene”.

