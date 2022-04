Este lunes, Agenda Económica dedicó un programa especial para revisar las distintas aristas de la actual discusión y votación de los dos proyectos -acotado del gobierno y general de parlamentarios- de quinto retiro en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Así, un repaso por los tres retiros hasta ahora aprobados promedia US $52 mil millones, mientras que lo que se proyecta para el quinto retiro es un desembolso de US $3.000 millones en caso de aprobarse la propuesta del gobierno, mientras que si avanzara la iniciativa de retiro general el monto ascendería a US $15 mil millones, esto, en un contexto inflacionario que solo aumenta.