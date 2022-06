El Gobierno decidió cerrar la residencia de menores Carlos Macera de Talcahuano tras recibir una serie de denuncias sobre vulneración de derechos a menores de edad.

Para profundizar en el tema, el abogado y ex diputado, René Saffirio, señaló a CNN Chile que “desgraciadamente los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Sename en Chile, solo son noticia cuando ocurre un hecho trágico y son de alguna forma el fetiche de candidatos que después se olvidan de los compromisos que asumen”.

En esa línea, comentó que “el problema no es solo en el centro Carlos Macera, en Talcahuano. El último informe que entregó la PDI, que es de diciembre de 2018, y que está en poder del Fiscal Nacional, habla de que en el 100% de los centros se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que en el 100% de los centros, en un 66%, los responsables de los delitos contra los niños son funcionarios del sistema”.

“Mientras el sistema de financiamiento siga siendo el mismo, con estímulos perversos para que los niños permanezcan de por vida ahí, administrados por privados, que lucran con los dineros de los niños y además con los mismos funcionarios, que fueron traspasados del antiguo Sename al actual servicio, no va a cambiar nada”, agregó.

Respecto a los cambios que ha tenido la institución, Saffirio señaló que “los cambios que se hicieron en términos de ponerle fin al Sename y crear dos servicios nuevos, eran imprescindibles. Con esto quiero decir, que no sacamos nada con remodelar por fuera el sistema, si en los procesos que se llevan a cabo con niños, niñas y adolescentes que están bajo la custodia del Estado, no se innova, no se moderniza, no se actualiza y además, no se trabaja con profesionales del más alto nivel para poder sacarlos de esa condición de dependencia del Estado en que viven por las omisiones o acciones de sus propias familias”.

Finalmente, sostuvo que “en definitiva, a muy poca gente le interesa que este tema se resuelva, a muy pocas personas, a muy pocas autoridades en Chile les interesa que el tema del Sename se resuelva porque hay 600 mil millones de pesos cautivos por organismos privados que entrega el Estado para cuidar a sus niños. Y este es el resultado que hay”.

