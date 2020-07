A partir de este lunes, las regiones de Aysén y Los Ríos comenzaron su desconfinamiento gradual ya que el Ministerio de Salud informó que en ambos sectores hay menor tasa de incidencia de COVID- 19 que en todo el país.

Por lo mismo, se indicaron una serie de medidas para que esto se lleve a cabo, como por ejemplo que los cafés, cines, restaurantes y teatros puedan trabajar al 25% de su capacidad. Además, se estableció la implementación de un cordón sanitario que ayudaría en gran medida para que la población retome sus actividades.

En ese sentido, el diputado independiente y por la Región de Aysén, René Alinco, indicó que a la ciudadanía no se le preguntó por esta normativa a pesar de que se organizó una coordinadora que representa a más de 180 organizaciones.

“Esta organización de base, conformada por junta de vecinos, sindicatos, federaciones, concesiones gremiales e incluso organizaciones relacionadas con la salud, no fueron consultadas“, explicó el diputado.

A pesar de que la Región de Aysén tiene muy pocos casos activos de coronavirus (6), Alinco manifestó que su principal preocupación es que la población ha perdido la confianza en la información que le entregan las autoridades regionales.

“En la comunidad está esa sensación de que nos faltan a la verdad, está la sensación que no nos dicen la firme”, manifestó respecto a los nuevos casos de contagios que afectaron a la cárcel de ese lugar.

También alega que hace mucho tiempo la región pidió un cordón sanitario, pero que el que se estableció recientemente para ayudar al desconfinamiento es “un cordón sanitario mentiroso” porque, a pesar de la medida, las empresas igual pueden trasladar trabajadores de un sector al otro.

“¿Usted cree, o la gente que me está viendo cree que una empresa que ingrese con 50 trabajadores, los va a tener en cuarentena? (…) Eso es mentira”, enfatizó el diputado y añadió que “nuestra seguridad está primero y eso es lo que nosotros estamos viendo respecto al cordón sanitario”.

Respecto al desconfinamiento y a la reunión que tuvieron autoridades de Aysén con el Ministro de Salud, Enrique Paris, el diputado dijo que se le entregó un documento de ocho peticiones a la intendenta de la región, Geoconda Navarrete, pero que este petitorio no llegó a la manos del ministro.

“Lo que se informa a Santiago, es que prácticamente en Aysén estamos viviendo en un mundo de Bilz y Pap, que somos totalmente inmunes a esta pandemia y eso es preocupante. Uno de los principios de la medicina moderna contemporánea es la prevención y a eso estamos apelando los ayseninos y ayseninas”, indicó.

Vuelta a clases

Respecto a una eventual normalidad en los colegios de la región, el diputado fue enfático en señalar que “espero que no pasé nada trágico, porque no sé si va a ser el señor alcalde o la autoridad sanitaria quien se haga responsable” y añadió que “nosotros no tenemos la infraestructura ni el equipamiento, ni los insumos, para combatir o enfrentar una epidemia sanitaria mediana, tenemos alrededor de 11 camas y por lo tanto esa es nuestra preocupación”.

“Por lo tanto, queremos asegurarnos y la mejor forma es la prevención, y esa prevención se hace con un cordón sanitario eficiente”, finalizó.