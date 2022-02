Durante las últimas horas ha aumentado la tensión en Ucrania, luego que tropas militares rusas invadieran el territorio del país de Europa Oriental. Ante esta situación, conversamos con Rebeca Triviño, venezolana residente en Ucrania, quien señaló estar preocupada desde que comenzó a escuchar bombardeos. “Se escuchan pasar los aviones como si se fueran a llevar las casas. Realmente, espero que la situación mejore porque igual es preocupante“, relató. Además, indicó que no cree que la situación se calme en las próximas horas: “Se está poniendo cada vez más fuerte e igual nos pasaron la información de que si sonaban las sirenas teníamos que correr a escondernos, que no era un simulacro, es algo sumamente real, un ataque”. “Nosotros no nos hemos podido mover de acá porque no tenemos cómo movilizarnos. Lo que nosotros tenemos es un sótano en la casa, por eso la gente con lo construye con ese fin”, aseguró.