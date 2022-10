Esta semana el Gobierno solicitó información sobre educación militar a las Fuerzas Armadas. Ante esto, el ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet, afirmó a Noticias Express de CNN Chile que “la petición que hace el subsecretario (Gabriel Gaspar) está dentro de sus atribuciones y me parece correcto que se mande esa información porque no es nada secreto. Sin embargo, el artículo 18 de la Ley Orgánica de las FF.AA. impide que el Ministerio o el Subsecretario intervenga en los planes de estudio y en la formación, y eso requeriría un cambio de la ley”.